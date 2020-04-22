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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ‘ev gözetleyen’ CHP ilçe başkanına tepki: Ahlak dışı bir zincir bu

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini gizlice fotoğraflamak isterken polislere yakalanmasına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik, "Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmeye kalkmak, uyarıda bulunan polislere siyasi parti kimliği kullanarak direnmeye çalışmak ve kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir. Sayın Fahrettin Altun'un ailesine dönük bu tacizi şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

CHP'li Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın karıştığı skandala ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi.

Çelik, CHP Üsküdar İlçe Başkanını ve yanındakileri şiddetle kınadıklarını belirtirken, "Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir. En temel değerleri hiçe sayarak itibar suikastine girişen yayın organının ardından, bazı siyasilerin hedef gösterme kampanyasının tetikçisi haline gelmesinin vardığı nokta budur. İtibar suikastinden fiziki tacize varan ahlak dışı bir zincirdir bu." ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmeye kalkmak, uyarıda bulunan polislere siyasi parti kimliği kullanarak direnmeye çalışmak ve kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir. Sayın Fahrettin Altun'un ailesine dönük bu tacizi şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz. Hiç kimse kimsenin ailesini ve konutunu taciz edemez. Bunu beyanlarıyla teşvik edenlerin ders alması gereken bir durumdur bu.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
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