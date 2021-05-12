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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten Instagramın İsrail sansürüne tepki Mabed yanarken kutlama yapıyorlar sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'ın 'İsrail' sansürüne tepki: Mabed yanarken kutlama yapıyorlar sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu Instagram'ın "İsrail" sansürüne tepki göstererek, "Nefreti inanç haline getirenler, mabed yanarken kutlama yapıyorlar. Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelikten Instagramın İsrail sansürüne tepki: Mabed yanarken kutlama yapıyorlar sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Instagram'ın "nefret söylemi" gerekçesiyle Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında kutlama yapan Yahudilerin görüntülerine ilişkin paylaşımını sansürlemesini değerlendirdi.

  • Nefreti inanç haline getirenlerin, mabed yanarken kutlama yaptıklarını ifade eden Çelik, "Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor. Asıl bu sansürcülük nefret söylemidir. Nefret söylemiyle mücadelemiz sürecek" görüşünü aktardı.


AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugün insanlık Gazze'dir. Bugün insanlık Doğu Kudüs'tür. Bugün insanlık Aksa'dır" değerlendirmesinde bulundu.

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Instagram'ın "nefret söylemi" gerekçesiyle paylaşımına sansür uygulamasına, "Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın!" yorumuyla tepki göstermişti.

Instagram'dan Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü: İki yüzlülüğünüz batsın
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Instagram'dan Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü: İki yüzlülüğünüz batsın

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

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