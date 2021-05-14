AK Parti Sözcüsü Çelik'ten işgalci İsrail'e destek veren Avusturya'ya tepki: İslam ve Erdoğan düşmanlığının sembolü

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 124'e, yaralı sayısı 830'a yükseldi. Avusturya hükümeti ise İsrail'in katliamlarına açık açık vererek Avusturya’da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti. İslam ve Türkiye karşıtlığı ile de sık sık gündeme gelen Başbakan Sebastian Kurz, Twitter'da Başbakanlık binasının fotoğrafını paylaşarak, “İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız” notunu düştü.
Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan teşekkür mesajı geldi.
"Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ardından bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şunları söyledi: "Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa’da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır."
Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa’da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır.
Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa’da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 14, 2021