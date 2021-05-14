AK Parti Sözcüsü Çelik'ten işgalci İsrail'e destek veren Avusturya'ya tepki: İslam ve Erdoğan düşmanlığının sembolü

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 124'e, yaralı sayısı 830'a yükseldi. Avusturya hükümeti ise İsrail'in katliamlarına açık açık vererek Avusturya’da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti. İslam ve Türkiye karşıtlığı ile de sık sık gündeme gelen Başbakan Sebastian Kurz, Twitter'da Başbakanlık binasının fotoğrafını paylaşarak, “İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız” notunu düştü.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan teşekkür mesajı geldi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan işgalci İsrail'e destek veren Avusturya'ya tepki: Siz böyle davrandıkça daha pervasızca saldıracak

OYNAT 09:03 Gazze'de yaşayan Assar: Arap ülkeleri ya İsrail'i savunuyor ya da susuyor İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Mustafa Assar yenisafak.com 'dan Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Editör Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Havadan ve karadan saldırı altında olduklarını söyleyen Assar, Arap ülkelerinin İsrail'den yana taraf aldıklarını ya da sustuklarını belireterek 'Türkiye'nin yaptıklarını asla unutmayacağız. Ülkemizi sonuna kadar koruyacağız. Bizim için dua edin. Her an bombardıman yapılıyor. Az önce yakınlarımıza füze düştü. Onlardan değil yakınlarımı kaybetmekten korkuyorum' diye konuştu.









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OYNAT 00:55 Mescid-i Aksa’da cuma namazı çıkışı 'Allah aşkına haydi Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganları yükseldi İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.



Öte yandan kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi. BiP'te paylaş

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"Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ardından bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şunları söyledi: "Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa’da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır."

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