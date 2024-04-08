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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail tepkisi: Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz ve izansızdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur." dedi.

13:41 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:57 - 8/04/2024 Pazartesi
DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
'Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur.'
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

  • Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçektir. Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim’den bugüne Gazze’ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti tüm dünyanın malumudur.

  • Cumhurbaşkanımız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegâne liderdir. Cumhurbaşkanımız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür.

  • Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir.

  • Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD’de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur…

  • Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir.


#Ömer Çelik
#İsrail
#Filistin
#Recep Tayyip Erdoğan
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