AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail tepkisi: Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz ve izansızdır

Cumhurbaşkanımız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegâne liderdir. Cumhurbaşkanımız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür.