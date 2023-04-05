AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı

İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi hukuka ve kutsal değerlerimize karşı bir eylemdir. Bu aynı zamanda, Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir"