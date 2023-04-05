AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı

Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıları kınadı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "
Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz
" dedi.
"Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir"
"Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir"
Çelik, "
İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi hukuka ve kutsal değerlerimize karşı bir eylemdir. Bu aynı zamanda, Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir"
ifadelerini kullandı.
"Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır"
"Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır"
Çelik, "
İsrail yönetimini Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymaya ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere dur demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır
" açıklamasında bulundu.
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2 saat önce