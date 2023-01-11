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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: PKK'ya kullanmadığı dili TSK komuta kademesine kullanıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun TSK açıklamalarına tepki gösteren Çelik, ''Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komutasına saldırdı. İfadeleri haddini aşan bir boyuta ulaştı. Demokrasilerde eleştiri haktır ama hakaret kabul edilemez. PKK'ya kullanmadığı dili TSK komuta kademesine kullanıyor'' ifadelerini kullandı. 6'lı masanın sistem açıklamasıyla da ilgili konuşan Çelik, ''Vesayetin yeni bir güncellemesidir bu. Önerdikleri model eski sıkıntıları yeniden gündeme getirecek tuzaklar taşımaktadır'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğluna tepki: PKKya kullanmadığı dili TSK komuta kademesine kullanıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları;

Kılıçdaroğlu'na TSK tepkisi

TSK'nın ortaya koyduğu başarılar, dostlarımız tarafından takdir ediliyor, Türkiye'yi sevmeyenler tarafından eleştiriliyor.

Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir fark vardır. Bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır. Eleştiri haktır ama hakaret kabul edilemez.

Dün Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK komuta kademesine hakaret etmesi haddini aşan bir boyuta ulaştı.

Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılacak operasyonlara neden destek vermediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi Yunanistan'da bir siyasetçi bunları söyledi diye Haber yapılsaydı herkes inanırdı. Bu sözler vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADELERİ UTANÇ VERİCİ"

PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK komuta kademesine sergiliyor. Şimdiye kadar TSK'nın yaptığı operasyonları öven bir tutumuna rast gelmedik Kılıçdaroğlu'nun.

TSK'nın kabiliyetlerini artıracak milli imkanlar geliştirilirken, en yıkıcı sözler yine Kılıçdaroğlu ve arakadaşlarından geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tek tek bu atılan iftiraların yalan olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da bu ifadeleri kullanması utanç vericidir. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız ve tüm milletimiz tarafından kınanacaktır.

Geçmişte kendi partilerinden yapılan açıklama şöyleydi; Ordu niye siyasete karışmıyor. Bunlara ses çıkarmıyorlardı. Bunlar açısından istenen şey askeri bürokrasidir. Dünkü açıklaması bu rahatsızlığın ifade biçiminden başka bir şey değildir. Onun sözlerini milletimizin takdirine sunuyoruz.

TSK güçlü mücadele verirken Türkiye'nin ana muhalefet genel başkanının bu tutumunun vahim olduğunu ifade ediyoruz. Terör örgütüne söyleyemediğiniz şeyleri TSK'ya söylüyorsunuz. Askerle siyaset arasındaki çizgiyi ortadan kaldıran gelenek size aittir. Askeri vesayeti ortaya koyan sizsiniz.

6'LI MASAYA SİSTEM TEPKİSİ

Vesayetin yeni bir güncellemesidir bu. Önerdikleri model eski sıkıntıları yeniden gündeme getirecek tuzaklar taşımaktadır.

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