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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Millet İttifakı'na 'kadın hakları' tepkisi: Geçmişleri neyse bugünleri de o

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'başörtü' tartışmaları üzerine CHP'ye tepki gösterdi. Çelik "Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Millet İttifakı içinde yer alan partilerin "kadın hakları" konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP'nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, sureti haktan görünmeye çalışan muhalefeti 'ittifak halinde' rahatsız etmiş." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor.

  • Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP'linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o. Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, 'iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz' diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir."

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"Sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular"

Ömer Çelik, inanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyetin siyasi takiye peşinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız iki yüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular. Cumhurbaşkanımızın güçlü demokrasi ve kadın hakları mücadelesi sayesinde bu despotik zihniyet de demokratik çizgiye gelmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi bu zihniyetin yegane amacı siyasi takiye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefiklerin, bu iki yüzlü siyasete destek verdiklerini ifade eden AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"İktidarı seçimsiz götürmekten bahsedenlere susanlar, hala kadınlara kılık kıyafeti yüzünden saldıranlara susanlar, kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyor. Bugün iki yüzlü siyaset yapanlar, yıllarca milletimizle özgürlükler arasında duvar olmuş kimselerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu duvarları yıkmış, Cumhuriyetimizle milletimizi kaynaştırmış, özgürlükleri vatandaşa yaymış gerçek bir demokratik siyasete önderlik etmiştir.

  • Bunlar Cumhurbaşkanımızın kadın hakları konusunda verdiği mücadeleye her zaman karşı oldular. Milletten özür dilemeleri gerekirken siyasi iki yüzlülükle yollarına devam edeceklerini sanıyorlar. Vesayeti karakter, iki yüzlülüğü siyaset haline getirmişler. Kadın haklarının gerçek savunuculuğu Cumhurbaşkanımızın isminin yanına yazılır. Cumhurbaşkanımızı bu konuda eleştirenlerin isminin yanına ise yasakçılık, siyasi iki yüzlülük, ayrımcılık ve barbarlık yazılıdır."

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