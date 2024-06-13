AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam ediyor

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.