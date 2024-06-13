AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam ediyor

Ömer Çelik - Özgür Özel
AK Parti
Sözcüsü
Ömer Çelik
sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı
Özgür Özel'
e tepki gösterdi.
Çelik şunları yazdı;
CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.
Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir.
Sn Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili sözlerine göndermede bulunarak
"Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var"
demiş
"Sayın Bahçeli kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza, Türkiye ittifakına katılabilir"
çağrısında bulunmuştu.
#Ömer Çelik
#AK Parti
#Özgür Özel
1 saat önce