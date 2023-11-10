AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in 'AYM' açıklamalarına tepki: CHP'de Yassıada zihniyeti değişmiyor

Özgür Özel - Ömer Çelik
Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay arasında gerilime neden olmuştu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı veren üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
CHP Genel Başkanı Özel'in akla ziyan açıklama: Erdoğan liderliğinde bir kalkışma var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerine, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.