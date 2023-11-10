AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in 'AYM' açıklamalarına tepki: CHP'de Yassıada zihniyeti değişmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedim? Al birini vur öbürüne. Biri Demirtaş'a selam gönderiyor. Biri Kavala'ya selam gönderiyor. Aynı şekilde diğeri de onlara selam veriyor. Şimdi bunlar hala 'Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim' havasındalar. 'Kavala'ya selam gönderirsem güçlenirim' diye düşünüyorlar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek." dedi. Erdoğan, "Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez." ifadelerini kullandı.