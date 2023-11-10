|
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in 'AYM' açıklamalarına tepki: CHP'de Yassıada zihniyeti değişmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay kararı sonrası Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan gerilimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Skandal açıklamalarla Erdoğan'ı hedef alan Özel, "Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor." ifadelerini kullandı. Özel'in bu sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya paylaşımında, "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:30 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 18:30 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel - Ömer Çelik

Özgür Özel - Ömer Çelik

Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay arasında gerilime neden olmuştu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı veren üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özel'in akla ziyan açıklama: Erdoğan liderliğinde bir kalkışma var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu karardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutup anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak,
"Sen anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Halk sana bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin. Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor."
ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerine, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'de Yassıada zihniyeti değişmiyor

"CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor."
diyen Çelik,
"CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş. Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır"
dedi.
Çelik sözlerinin devamında,
"CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP'de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var"
ifadelerini kullandı.





#Ömer Çelik
#Özgür Özel
#CHP
#AK Parti
#Anayasa Mahkemesi
#Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödeme takvimi açıklandı...