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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten Yunanistana tepki Kara propagandaya başvuruyor
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Kara propagandaya başvuruyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • ''Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.

Avrupa’da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı’nın, Ayasofya’yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir... Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir.''

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