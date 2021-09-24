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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadiseye ilişkin açıklama yaptı. "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" diyen Çelik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından iddianın incelendiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda görev yapan M.K. adlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf talebelerine “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra öğrencilere “Aleviler neden aptes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını yönelttiği, ardından da M.K'nın “Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” dediği iddia edilmişti.

"AYRIMI KABUL ETMİYORUZ"

Bu iddiaya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı. "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz" diyen Çelik, şunları söyledi:

MEB VE VALİLİK İNCELİYOR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır. Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

YALAN HABER UYARISI

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: "Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."

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