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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İnsan haklarına karşı en büyük engel ABD

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor" açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:41 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 16:45 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilişinin 75'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. 10 Aralık İnsan Hakları Günü olarak anılan bugün de maalesef Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada 1 çocuk İsrail ordusu tarafından öldürülüyor; kadınlar, masum siviller, basın mensupları, doktorlar hunharca katlediliyor. Bugün sadece İnsan Hakları Günü değil; İnsan Hakları adına konuşanların iki yüzlülük ve çifte standartları ile maskelerinin düştüğü gün olarak tarihe geçmiştir"
dedi.


'Zulme karşı çıkmaya devam edeceğiz'


Çelik, batılı devletlerin çoğunun çocuk katilleri ile el sıkışarak, Filistinlilerle dayanışmak isteyen halklarını engelleyerek, barış isteyen sesleri sansürleyerek iki yüzlülük sergilediğini belirtti.


Çelik, şunları kaydetti:
"Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, dünyanın her neresinde olursa olsun ve her kimi hedef alırsa alsın haksızlığa, zulme ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle insan haklarına saygı temelinde tüm dünyada adil bir gelecek için mücadele ahdimizi yineliyoruz. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün başta Filistinliler olmak üzere dünyanın tüm mağdur ve mazlumları için güven ve adalet dolu günlerin gelmesine vesile olmasını dileriz."

AK Parti sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar: Batı Netanyahu karşısında köle gibi
AK Parti sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar: Batı Netanyahu karşısında köle gibi

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Basına kapalı toplantı 2 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşanan İsrail katliamına tepki gösteren Çelik, Batı ülkelerinin sessizliğine tepki göstererek "Batı Netanyahu karşısında köle gibi. Avrupa'nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor." dedi. Eurofighter sorusuna da cevap veren Çelik "Türkiye, güvende değilse NATO büyük eksiklik içinde olur ve Avrupa da güvende olmaz. Türkiye, şantaja boyun eğecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.


#Ömer Çelik
#AK Parti
#ABD
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