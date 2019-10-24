AK Parti Sözcüsü Çelik: Kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır.

Mutabakat dünyada diplomatik zafer olarak yankı bulmuştur. Mutabakatla, Barış Pınarı Harekatı stratejik hedefine ulaştı.

Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak.

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"Kaybeden terör örgütüdür"

Terör örgütü üzerinde kurulan bütün planlar boşa çıkarılmıştır. Türkiye bölge halklarını da büyük bir beladan kurtarmıştır. Kaybeden terör örgütüdür. Terör örgütü kaybetmeye devam edecektir. Türkiye'nin diplomatik zaferi tüm dünya tarafından kabul edildi. DEAŞ terör örgütüne karşı en güçlü mücadeleyi veren Türkiye YPG'ye karşı da aynı kararlılığı göstermiştir. Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır.

DÜNYA ABD Başkanı Trump'ın Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı, güvenli bölge oluşturuldu

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız 'Bu mektubu unutmadık gereken şekilde gereken zamanda karşılığı verilecektir' demiştir. Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Eğer gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir.

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CHP liderinin açıklamaları siyasi sabotajdır. Cumhurbaşkanımızın başarıları bunlarda travma yaratıyor. CHP, Türkiye'nin terörle mücadele tezlerini sabote etme çabasında.

Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir.

Avrupa Birliğinin sınırları Türkiye tarafından korunmaktadır. Bizim gibi bir göç durumu ile karşılaşsalar, Avrupa haritası değişir. AB'nin iki yüzlü tavrı sürdürülebilir değildir.

Bölgedeki DEAŞ'lıların durumu

DEAŞ unsularının her ülkenin vatandaşını kendisini alması gerekir. Herkes kendi vatandaşını alsın. Birileri vatandaşlıktan çıkararak kurtulmaya çalışıyor.

"ABD'nin yazılı teyidini kabul ediyoruz"

TSK, 32 kilometre derinlikte bulunmaya devam edecektir. ABD'nin yazılı teyidini kabul ediyoruz. TSK terör örgütü unsuru gördüğü zaman anında ona karşı gerekeni yapacaktır.