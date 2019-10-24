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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır" dedi. Çelik, "CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında yer almamıştır" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır.

Mutabakat dünyada diplomatik zafer olarak yankı bulmuştur. Mutabakatla, Barış Pınarı Harekatı stratejik hedefine ulaştı.

Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak.

Rusya için PKK artık fiilen bir terör örgütü
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Rusya için PKK artık fiilen bir terör örgütü

"Kaybeden terör örgütüdür"

Terör örgütü üzerinde kurulan bütün planlar boşa çıkarılmıştır. Türkiye bölge halklarını da büyük bir beladan kurtarmıştır. Kaybeden terör örgütüdür. Terör örgütü kaybetmeye devam edecektir. Türkiye'nin diplomatik zaferi tüm dünya tarafından kabul edildi. DEAŞ terör örgütüne karşı en güçlü mücadeleyi veren Türkiye YPG'ye karşı da aynı kararlılığı göstermiştir. Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır.

ABD Başkanı Trump'ın Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı, güvenli bölge oluşturuldu
DÜNYA
ABD Başkanı Trump'ın Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı, güvenli bölge oluşturuldu

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız 'Bu mektubu unutmadık gereken şekilde gereken zamanda karşılığı verilecektir' demiştir. Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Eğer gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir.

CHP liderinin açıklamaları siyasi sabotajdır. Cumhurbaşkanımızın başarıları bunlarda travma yaratıyor. CHP, Türkiye'nin terörle mücadele tezlerini sabote etme çabasında.

Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir.

Avrupa Birliğinin sınırları Türkiye tarafından korunmaktadır. Bizim gibi bir göç durumu ile karşılaşsalar, Avrupa haritası değişir. AB'nin iki yüzlü tavrı sürdürülebilir değildir.

Bölgedeki DEAŞ'lıların durumu

DEAŞ unsularının her ülkenin vatandaşını kendisini alması gerekir. Herkes kendi vatandaşını alsın. Birileri vatandaşlıktan çıkararak kurtulmaya çalışıyor.

"ABD'nin yazılı teyidini kabul ediyoruz"

TSK, 32 kilometre derinlikte bulunmaya devam edecektir. ABD'nin yazılı teyidini kabul ediyoruz. TSK terör örgütü unsuru gördüğü zaman anında ona karşı gerekeni yapacaktır.

'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn tamamen terörden temizlendi
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Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmayla TSK'nın SMO askerleriyle birlikte Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saat ara, dün gece sona erdi.
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Resulayn, terörden tamamen temizlendi
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İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristlerin kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdikleri gözlendi.
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Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerine örttükleri sac plakalar da görüntülendi.
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Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi.
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YPGPKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lardan korunmak için yaptığı belirtildi.
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'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn tamamen terörden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, tamamen terörden temizlendi.

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