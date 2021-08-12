AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Üzücü hadise üzerinden provokasyonlar tertip ediliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Altındağ'da yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik, "provokasyonların tertip edilmeye" çalışıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"YARGI ADALETİ TESİS EDECEKTİR"

Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür. Emirhan kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz Emirhan’ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.

"PROVOKASYONLAR TERTİP EDİLİYOR"

Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hakettikleri cezayı alacaklardır.

"OLUMSUZ ATMOSFER OLUŞTURULUYOR"

Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar. Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar.

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"GEREKEN CEZAYI ALACAKLAR"

Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır. Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir.

"SOSYAL MEDYA YALANLARINA DİKKAT"

Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız. Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz.

"PROVOKATÖRLERLE MÜCADELE SÜRECEK"

Büyük milletimiz sahip olduğu yüksek ahlaki değerler ve tarihten süzülen tecrübesiyle tüm provokasyonları boşa çıkaracaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan devletimiz hem mazlumları koruyacak hem de tüm provokatörlerle mücadele edecektir.

Camdan evine atılan taşın başına isabet etmesiyle yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Suriyeli çocuk, hastaneye kaldırıldı.

NEFRET DİLİNİN SONUCU ORTADA

Siyasette rekabet tabii ki gereklidir. Ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dili asla muhalefet olarak değerlendirilemez. Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır.

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