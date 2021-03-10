Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten harita skandalına sert tepki Bu tür paçavraların hiçbir hükmü yok
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten harita skandalına sert tepki: Bu tür paçavraların hiçbir hükmü yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Papa'nın Irak ziyaretinde ortaya çıkan Türkiye topraklarının IKBY haritasında yer aldığı pula ilişkin sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Çelik, "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti’nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır." dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ı ziyaret etti. Tarihte bir ilk olma özelliği taşıyan ziyaret, bir skandalla son buldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ziyaretinde Türkiye'nin topraklarının da yer aldığı skandal bir harita, Papa için bastırılan pulda kullanıldı.

Bastırılan pulda Papa’nın figürüne yer verilirken, başının arkasındaki haritada PKK propagandası yapıldı. Haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

"Bu tür paçavraların hükmü yok"

Söz konusu skandala ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti’nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır." diyerek tepki gösterdi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden skandal Papa pulu

Çelik'in açıklamalarının tamamı ise şöyle:

Papa’nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak B. Y’nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan’da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.

Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, -dün de yanıt verdiğimiz halde- Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan ve Cumhur İttifakı’nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur.

Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, iktidar “tepki göstermiyor” diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı’nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur.

Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti’nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır.

Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir.

Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza “milli güvenlik sorunu” diyen şuursuz zihniyettir. Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na söyleyeceği her laf yok hükmündedir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır. Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur.

Paçavra haritaları esas alarak Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı’nı şuursuzca sorgulamaya kalkanların, Doğu Akdeniz’den Ermenistan’a, Suriye’den Libya’ya kadar gösterdiği duruşu da milletimiz yakından takip etmektedir.

Bizim esas aldığımız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Vatanımız hakkındaki her türlü paçavra haritayı, söylemi ve projeyi yok hükmünde kılmaya kudretimiz tamdır.

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