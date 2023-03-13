AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ittifak açıklaması: Yeniden Refah Partisi bu hafta dönüş yapacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , AK Parti Genel Merkezi'nde seçim ve genişleyen Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamaları;

Cumhur İttifakı'nın büyümesi için trafik devam ediyor. Temaslarımız olumlu bir yönde seyrediyor. BBP zaten Cumhur İttifakı'nın bir parçası.

Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içerisindeyken, biz deprem yaralarının sarılması için elimizden geleni yapıyoruz.

"HÜDA PAR'a teşekkürlerimizi iletiyoruz"

HÜDA PAR'ın cumhurbaşkanımızın adaylığını desteyeceklerini açıkladıkları için teşekkür ediyoruz.

Yeniden Refah Partisi'ne de genel başkan yardımcımız ziyaret etti. Bu ziyarette bir davet söz konusu oldu. Onlar da bu durumu yetkili kurumlarında istişare edeceklerini ve bu hafta kararı bildireceklerini söylediler. Görüşmeler müspet bir havada geçiyor.

"HDP Kılıçdaroğlu'nu destekliyor"

Bugün PKK'nın terör örgütü olduğunu söylemeyen bir partinin açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu, buna laf edemeyenler Cumhur İttifakı ile uğraşıyorlar. Bizim parti programımız var destek açıklayan partilerin de kendi programları var, elbette farklılıklar olabilir. Temel ilkeler çerçevesinde seçime gitmesi önemlidir.

Devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın ülkeyi yönetirken ortaya koyduğu temel ilkeleri vatandaşlarımız da çok iyi bilmektedir. Seçimlere daha güçlü şekilde girecek şekilde prensiplerimizi açıklayacağız.



