AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki

Kanada’nın Ontario eyaletinde Müslüman aileden 5 kişiye kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu aile üyelerinden 4’ü hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu nefret eylemiyle terörize edilenlerin sevdikleri için buradayız. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk için de buradayız. Kalbimiz sizinle ve iyileşirken aklımızda olacaksınız. London'daki Müslüman cemaati ve ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir." dedi.

"Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır"

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü saldırıy sonrası bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kanada'da pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken bir kişinin üzerlerine aracını sürmesiyle saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor."

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DÜNYA Kanada Başbakanı Trudeau: Böyle bir saldırının ülkede yeri yok