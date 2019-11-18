AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı. MYK Toplantısı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Yıldız Kenter'in vefatı

Dün sanat camiamız için çok önemli olan bir ismi, Yıldız Kenter'i kaybettik. Toplumun tüm kesimlerini kucaklaması gereken sanatın eşsiz bir timsali olmuştur. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.

Otizmli çocukların dışlanması

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve ailelerimizi inciten bu olay hassasiyetle takip edildi. Buradaki incitici eylemlerin ortaya çıkmasında sorumlu olanların araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) büyük bir hassasiyet gösterdi. İncitici eylemde sorumlu olanlar görevden alındı.

OYNAT 00:00 Ömer Çelik: KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Bu hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyet' dedi. BiP'te paylaş

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Türkiye'nin kararlı duruşu

Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği uluslararası siyasete damga vuruyor. Son zamanlarda ilk gündem sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ve ABD ile yürüttüğü faaliyetlerdir. Suriye'de meydana gelen bu terör oluşumları karşısında Türkiye'nin gösterdiği kararlı duruşunun ne kadar haklı olduğu çeşitli yapılan açıklamalarla daha net şekilde görülmüştür.

OYNAT 02:25 Cumhurbaşkanımızın Rusya ve ABD Başkanı ile muhatap olması önemli basamakları geçmemizi sağlamıştır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Türkiye açısından DEAŞ ve PKK'yla aynı ilkelerle mücadele edilmesi meselesi müttefiklerimize altını çizdiğimiz hususlardır. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı ile doğrudan muhatap olmasıyla aşama aşama önemli basamakları geçmemizi sağlamıştır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Trump'ın mektubu

Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir. Herhangi bir çevrenin, dar siyasi grubun tatmin edilmesi gibi bir siyaset hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Batı'da kara propaganda merkezlerinde gördüğümüz kirli dilin zaman zaman bazı çevrelerde dile getirildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız istenmediği yerde bulunuyor gibisinden başkalarının diliyle konuşan birtakım yayınlara ülkemizde rastlamamız üzüntü vericidir. Sahada olduğu kadar masada, masada olduğu kadar sahada olmaktan taviz verilmeyecekti.

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Doğu Akdeniz sorunu

Avrupa Birliği (AB) ile Doğu Akdeniz ile ilgili tartışma devam etmektedir. AB bir adım attı. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey görmüyorlar. AB, Rumların marjinal politikalarının peşine takılmış durumda.

Rum kesiminin ve Yunanistan'ın ne yapmak istediğini görüyoruz. AB'nin buradaki tutumunu güçlü bir şekilde gözden geçirmesi gerekmektedir. Gerginlik üreten bir odak haline gelmiştir. Bu AB açısından büyük bir kırılmadır, tarafsız olma vasfını yitirmiştir.

İsrail'in saldırıları

İsrail, uluslararası hukuku tanımamaktadır. İşgal, modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgaldir. Uluslararası toplum sessiz kaldıkça şiddet daha da artıyor.

OYNAT 00:00 Ömer Çelik: Başörtülü hanımlara karşı sistematik bir şekilde yapılan saldırıları yakından takip ediyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Bu başörtülü hanımlara karşı sistematik bir şekilde gelmesini yakından takip ediyoruz. Kim olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortak tutum sergilemeliyiz. Geçmişte bu ülkede başörtü takıyor diye okullardan uzaklaştırılan insanlar var' dedi. BiP'te paylaş

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Başörtülü kadına saldırı

Hiç kimse hayat tarzından dolayı saldırıya uğramamalıdır. En temel prensip budur. Başörtülülere karşı bu sistematik saldırılar bizim bu olayları takip etmemizi gerektirmektedir.

Bu saldırıların üst üste gelmesi karşısında bir hassasiyet ortaya konması gerekirken bu saldıran kişilerin marjinal olduğuna vurgu yapılıyor.

Türkiye geçmişte bununla ilgili büyük bedeller ödemiştir. Türkiye bunları geride bırakmıştır. Bunu yapan şahısların gasp faaliyetini icra etmeye çalışan kişiler olduğu açıktır.

PYD paçavrası açıklaması

Müttefiklerimizin ve dost ülkelerin zaaflarını açık şekilde görüyoruz. Bizim açımızdan DEAŞ'ın kullandığı paçavra ile PYD'nin kullandığı paçavra aynı şeydir. Biz dostlarımıza diplomatik kanallardan bunun tekrarlanması gerektiğini iletiyoruz.

Irak'taki protestolar

Irak'ta 1 aydır protesto gösterileri düzenleniyor. Malasef bu gösterilerde çok sayıda Iraklı gösterici kardeşimiz hayatını kaybetmiştir veya yaralanmıştır. Bunların hepsi üzüntü vericidir. Türkiye olarak bu süren protestolarda yaşanan can kayıpları dolayısıyla kardeş Irak halkına bir kez daha taziye ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Irak'taki hükümetin halkın beklentilerin karşılanması için atması gereken adımların ve diyalog sürecinin sürdürülmesini talep ediyoruz. Irak Cumhurbaşkanı sayın Behram Salih, Başbakan ve Temsilciler Başkanı ile biraraya gelip barışsçıl gösterilerin reform yolunu açmak yaklaşımını son derece önemsiyoruz. Masum insanları öldüren ve yaralayanların cezalandırılacağına dönük açıklamasını çok kıymetli buluyoruz.