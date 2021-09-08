Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Güney Kıbrısta ders kitabından Atatürk sayfasının yırtılmasına tepki Atatürkün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığın ifadesi
ANKARA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'ta ders kitabından Atatürk sayfasının yırtılmasına tepki: Atatürk’ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığın ifadesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rum Kesimi'nde ders kitabından Atatürk sayfasının yırtılmasına tepki gösterdi. Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yöneticilerinin Atatürk’ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir." açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Rum Bakanın kitap toplatma kararına tepki: Atatürk’ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığın ifadesi
Ömer Çelik

Güney Kıbrıs yetkililerinin bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönündeki talimatına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi ve Güney Kıbrıs'ı kınadı.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yöneticilerinin Atatürk'ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımına karşı çağdışı bir yaklaşımdır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir.

Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz."

Türkiye'den Rum okullarında ders kitaplarından Atatürk'le ilgili sayfaların yırtılmasına tepki: Düşmanca ve kabul edilemez
GÜNDEM
Türkiye'den Rum okullarında ders kitaplarından Atatürk'le ilgili sayfaların yırtılmasına tepki: Düşmanca ve kabul edilemez
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