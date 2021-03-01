AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ersin Çelik, Sevda Dursun, İsmail Cesur ve Kenan Kıran’ın moderatörlük yaptığı Clubhouse yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

Kabaktepe: Buyursun gelsin memnun olurum

Yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisini ziyaret etmeyi düşünmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Kabaktepe, "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak isterim güzel bir kahve içmek istiyorum" diyerek davette bulunmuştu.

Kaftancıoğlu: Önümüzdeki günlerde iletişime geçeceğim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, davete icabet edeceğini açıkladı. Kaftancıoğlu, "Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım" dedi.

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GÜNDEM AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm