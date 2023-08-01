AK Parti ve MHP ile ittifak isteyen İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'dan Kılıçdaroğlu itirafı: İçim elvermeyerek oy verdim

"Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk. Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim"