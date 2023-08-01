AK Parti ve MHP ile ittifak isteyen İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'dan Kılıçdaroğlu itirafı: İçim elvermeyerek oy verdim

İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Kılıçdaroğlu'na oy verdiniz mi?" sorusuna, "İçim elvermeyerek oy verdim" yanıtını verdi.
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerel seçimlerde CHP ile ittifaka kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Eskişehir'deki seçimlerde partisinin AK Parti ve MHP ile ittifak yapmasıı gerektiğini ifade etti.
'Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum' demişti
CHP ile yapılan ittifak sebebiyle büyük sıkıntı yaşadığını belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:
Hatipoğlu'dan yeni açıklama: İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim
Hatipoğlu, bu açıklamalarının ardından geçtiğimiz akşam TV100 canlı yayınına katıldı. Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na istemeyerek oy verdiğini anlatan Hatipoğlu, şunları söyledi: