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AK Parti ve MHP ile ittifak isteyen İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'dan Kılıçdaroğlu itirafı: İçim elvermeyerek oy verdim

Geçtiğimiz günlerde yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söyleyen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'dan yeni bir çıkış geldi. İYİ Partili vekillerin düşüncesinin CHP ile yola devam etmemek olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" dedi.

11:58 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Kılıçdaroğlu'na oy verdiniz mi?" sorusuna, "İçim elvermeyerek oy verdim" yanıtını verdi.

İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Kılıçdaroğlu'na oy verdiniz mi?" sorusuna, "İçim elvermeyerek oy verdim" yanıtını verdi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerel seçimlerde CHP ile ittifaka kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Eskişehir'deki seçimlerde partisinin AK Parti ve MHP ile ittifak yapmasıı gerektiğini ifade etti.

'Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum' demişti

CHP ile yapılan ittifak sebebiyle büyük sıkıntı yaşadığını belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"En büyük zararı biz gördük. Bizim 44 vekilimiz var. En son yaptığımız toplantıda tüm vekiller yerel seçimler için CHP ile birlikte olma taraftarı olmadığını dile getirdi. Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle. Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum"

Hatipoğlu'dan yeni açıklama: İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim

Hatipoğlu, bu açıklamalarının ardından geçtiğimiz akşam TV100 canlı yayınına katıldı. Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na istemeyerek oy verdiğini anlatan Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk. Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim"

#Nebi Hatipoğlu
#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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