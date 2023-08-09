AK Parti'de dört aşamalı yerel seçim planı: Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inmeye hazırlanıyorlar

AK Parti’de Mart 2024 yerel seçim için adaylık başvurularının kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamalarının ise kasım ayının 2. haftası yapılması planlanıyor. AK Parti kurmayları, "İstanbul’u almak için elimiz çok güçlü" değerlendirmesini yaptı.