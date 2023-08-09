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AK Parti'de dört aşamalı yerel seçim planı: Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inmeye hazırlanıyorlar

AK Parti'de yerel seçim çalışmalarının startı verildi. Dört aşamalı yerel seçim planı kapsamında kabine üyeleri ve milletvekilleri sahada olacak. Deprem bölgesi için de özel çalışma yapılacak. Sahadan gelen raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

08:57 . 9/08/2023 Çarşamba
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Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor

Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor

AK Parti, yerel seçim çalışmaları için yol haritasını belirledi. İl teşkilatları sahada, yerel seçime yönelik çalışmalarına hız verdi. 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor.


Hazırlanan raporlar toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Yerel seçime 4 aşamalı planla gidilecek. İlk aşamada; Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek.


Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.

İkinci aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.


Üçüncü aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.


Dördüncü aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Bölge için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.




#AK Parti
#Yerel seçim
#Seçim hazırlıkları
39 dakika önce
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