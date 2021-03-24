AK Parti'de kongre günü: 2023 manifestosu açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre salonunun önünde hitap etti.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biraz sonra 7. Olağan Büyük Kongremizi yapacağız. Hamdolsun şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana üye kayıtlarını istediğimde üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Dünyada böyle bir siyasi parti yok. Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik MKYK değil 75 kişilik bir MKYK'yla yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var o da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.

En yakın zamanda Diyarbakır'daki annelerimizi ziyaret edeceğim.

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre'sinin yapılacağı alana giriş yaptı. https://t.co/LwanT4oSOn — Yeni Şafak (@yenisafak) March 24, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 manifestosunu açıklayacağı büyük kongre için geri sayım tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda parti yönetiminde yeni A takımını ve 2023 seçimlerine götürecek kadroları açıklayacak.

DHA Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partililer Başkent'e geldi.



TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR

Partiden, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.

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AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.

DHA

GÜNDEM AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarda kimler olacak?

7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.

Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı. 24 Şubat 2021'deki İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile kongre süreci tamamlanmış oldu. Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı.

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Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulları, eski MKYK ve MYK üyeleri de 7. Olağan Büyük Kongre'ye davet edildi. Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.