AK Parti'de kongre tarihi belli oldu: Hamza Dağ canlı yayında açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





"CHP'li belediyelerin karnesini ortaya koyacağız" diyen Dağ, AK Parti'de yerel seçim hazırlığını şu ifadelerle değerlendirdi:





"Hangi adaylarla kazanabileceğimizin bir çalışması yapılıyor. CHP'li belediyelerdeki şehirlerde şehirler huzurlu şehirler olmaktan uzaklaştı, şehirlere en ufak bir katkı koymadılar. Bu 5 yıllık süreçte yaptıklarını önlerinde görecekler. Karneleri zayıflarla dolu. Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar. Mart 2024'te CHP'li belediyelerin önlerine vatandaşlarımız karnelerini koyacak."





"AK Parti 3 dönem kuralını sıkıntısız uygulayan bir parti"





Hamza Dağ, partilerinin 3 dönem kuralını sorunsuz atlattığını şu sözlerle aktardı:





"AK Parti hem kitleleri arkasından sürükleyen bir parti, hem de kadro yetiştirmiş siyasi bir parti. 2 ayda yaşadıklarımıza bir bakın. Milletvekili listelerinde yüzde 70-75 değişim oldu, 3 dönem kuralını uyguladı. 3 dönem kuralını sancısız sıkıntısız atlatan bir siyasi parti."





"Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz"





AK Parti'nin kongre tarihini de açıklayan Dağ şu bilgileri verdi:





"Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var. İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız."





"Asıl çözmemiz gereken konu enflasyon"





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, memur ve emeklinin zam beklentisiyle ilgili şunları söyledi:





"Sahada emeklilerden şikayet diyebilirsiniz, görüş diyebilirsiniz bir geri bildirim var. Cumhurbaşkanımız ifade etti. Asıl çözmemiz gereken konu enflasyon. 2023'ün sonu ya da 2024'ün ilk çeyreğinde sonuç alınacağını düşünüyorum. Bütçe konusunda, deprem özellikle öngörülen bir şey değildi. Açığı kapatma konusunda attığımız adımlar var."



