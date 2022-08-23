AK Parti'de olağanüstü toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'seçim çalışmaları ve ekonomi' başlıklı toplantıda partisinin bazı genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.
PROGRAMINDA YER ALMIYORDU
Toplantıda ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yer aldı.
Toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor.
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