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POLİTİKA

AK Parti'de olağanüstü toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile bugün saat 14.00'te bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde toplantının 'seçim çalışmaları ve ekonomi' başlıklı olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Tvnet
AK Partide olağanüstü toplantı
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'seçim çalışmaları ve ekonomi' başlıklı toplantıda partisinin bazı genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.


PROGRAMINDA YER ALMIYORDU

Toplantıda ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yer aldı.

Toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor.

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