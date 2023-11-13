AK Parti'de yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmasının kesilip bağlamından koparıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı, BM gibi kuruluşların daha kapsayıcı olmasıyla ilgilidir." denildi.