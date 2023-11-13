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AK Parti'de yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi

AK Parti'nin yerel seçim hazırlığı takviminde rotasyona gidildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu. Teşkilat Temayül Yoklamasının ise 26 Kasım'da yapılacağını aktaran Yavuz, "Hayırlı olsun." dedi.

Semih Bozkuş
20:03 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 20:42 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

Yerel seçimlere hazırlanmak için kolları sıvayan AK Parti'de aday adayı başvurularının tarihi değişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 17 Kasım'da sona erecek olan başvuru tarihinin ertelendiğini duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Yavuz, Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampında İl Başkanlarının talebi ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri sonucu yerel seçimler aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini açıkladı.

Yaptığı paylaşımda Teşkilat Temayül Yoklamasının ise 26 Kasım'da yapılacağını da aktaran Yavuz, "Hayırlı olsun." dedi.




#AK Parti
#Yerel Seçim
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#Ali İhsan Yavuz
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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