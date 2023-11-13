AK Parti'de yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
Yerel seçimlere hazırlanmak için kolları sıvayan AK Parti'de aday adayı başvurularının tarihi değişti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 17 Kasım'da sona erecek olan başvuru tarihinin ertelendiğini duyurdu.
X hesabından paylaşımda bulunan Yavuz, Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampında İl Başkanlarının talebi ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri sonucu yerel seçimler aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini açıkladı.
Yaptığı paylaşımda Teşkilat Temayül Yoklamasının ise 26 Kasım'da yapılacağını da aktaran Yavuz, "Hayırlı olsun." dedi.