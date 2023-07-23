|
Gündem

AK Parti'de 'yeşil vatan' mesaisi: İstanbul Gençlik Kolları Beykoz ormanını temizledi

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 'Cemre' ekipleri, Beykoz Spor Ormanı'nda çevre temizliği yaptı. Orman yangınlarına dikkati çekmek için yapılan etkinliğe ilişkin konuşan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, piknik yapan vatandaşları yaktıkları mangal ateşini söndürmeleri konusunda uyararak, "Yeşil vatanı korumak bizim asli görevimizdir. Vatandaşlık görevimizi layıkıyla yerine getirmemiz hepimizin faydasınadır." dedi.

22:56 . 23/07/2023 Pazar
AA
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Beykoz ormanını temizledi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Beykoz ormanını temizledi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, orman yangınlarına dikkati çekmek için Beykoz Spor Ormanı'nda çevre temizliği yaptı.

"Cemre" ekipleri, ormandaki çöpleri temizledikten sonra piknik yapan vatandaşların masalarındaki çöpleri de topladı.

Ekibin çevre bilinci konusunda uyarılarını dinleyen vatandaşlar, etkinlikten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Yangın haberleri içimizi yakıyor"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ormanların yaşam kaynağı olduğunu söyledi.

Dünyanın akciğerleri olan ormanların yandığını belirten Çekerek, özellikle yaz aylarında sıcaklardan bunalıp nefes almak için gidilen ve piknik yapılan alanların bilinçsiz ateş kullanımı sebebiyle yandığını anlattı.

Yangınların insanları ve ormanlarda bulunan canlıları çok etkilediğini ifade eden Çekerek, küresel ısınmanın etkisiyle mevsim sıcaklıklarının en üst seviyede görüldüğü günümüzde, Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen yangın haberlerinin içlerini yaktığını dile getirdi.

Çekerek, Türkiye'de son 10 günde 40 ilde toplam 203 orman yangını yaşandığını aktararak, "Biz de orman yangınlarına karşı çevre temizliği yapıyoruz. Cemreler olarak ülkemizin neresinde olursa olsun herhangi bir doğal afet anında bizler oradayız. Yangın, sel, deprem, heyelan fark etmeksizin, Cemreler gece gündüz demeden vatanına hizmet eden gönüllü gençlerdir." diye konuştu.

"Yeşil vatanı korumak bizim asli görevimiz"

Çevreyi temizleyerek orman yangınına sebep olabilecek atıkları ait oldukları çöp konteynerlerine attıklarını vurgulayan Çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle piknik yapan vatandaşlarımızdan yaktıkları mangal ateşini söndürmelerini rica ediyoruz. Ayrıca orman yangınına sebep olabilecek çöp ve atıkları toplayıp yine çöp kutusuna atmalarını istiyoruz. Bu ormanlar hepimizin. Yeşil vatanı korumak bizim asli görevimizdir. Vatandaşlık görevimizi layıkıyla yerine getirmemiz hepimizin faydasınadır."



#AK Parti
#İstanbul İl Gençlik Kolları
#Orman Temizliği
#Orman Yangınları
#Beykoz Ormanı
#AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı
#Muhammed Cem Çekerek
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamu borç yapılandırma son gün 31 Temmuz