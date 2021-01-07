AK Parti'den ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Hukuku tanımayan eylemler meşru değildir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrası ortalık karıştı. Trump destekçileri ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binasını bastı. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı, Ulusal Muhafızlar sokağa indi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger, yaşananları "Bu bir darbe teşebbüsüdür" şeklinde değerlendirdi. Trump olayların çığırından çıkmasının ardından itidal çağrısında bulundu.
- Trump ayrıca bir video yayınlayarak, göstericilere "eve dönün" dedi. Pllis ve Truppm yanlıları arasında yaşanan çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği olaylarla ilgili tepkiler art arda gelmeye devam ediyor.
"Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir"
Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Ömer Çelik, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir." dedi.
"Hukuka riayet edilmelidir"
Ömer Çelik, "Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir. ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz.
Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz.