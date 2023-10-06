AK Parti’den anayasa için mutabakat turu

Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’nde değişiklik için muhalefetin kapısını çalacak olan iktidar, Meclis’te grubu olan tüm partilerle görüşecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güller’in başkanlığındaki heyetin ziyaret trafiğini, partilerdeki kongre takvimine göre şekillendireceği bildirildi. Kaynaklar, AK Parti’nin 7 Ekim’de, CHP’nin de 4-5 Kasım’da kongre yapacak olmasından dolayı görüşme takviminin, ekim sonunda veya kasım başında işlemeye başlayacağını aktardı.

DİYALOG KANALLARI AÇIK

Edinilen bilgiye göre; AK Parti görüşmelerde, ‘Ortak bir paydada buluşmak mümkün’ temasını işleyecek. Ortak paydanın ‘Toplumsal uzlaşma ve geniş çaplı mutabakat’ olduğunun altı çizilecek. Muhalefet medyasının kamuoyunda oluşturmaya çalıştığı ‘Katı ve taviz vermez AK Parti’ algısının tersine diyalog kanallarının açık tutulacağı vurgulanacak.

Ön yargısız yaklaşıyoruz

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, yeni anayasa çalışmalarındaki süreci anlattı. Beyazıt, temel hak ve özgürlüklere kimsenin karşı çıkmayacağını belirterek, “Hiçbir ön yargı olmadan, ön şart kabul etmeden, tamamen genel ilkeler, değerlendirmeler bazında bu milletin ortak değerleri noktasında olayı değerlendirecek, gelecek tasavvuru içerisinde bir medeniyet inşasını yapacak bir anayasa, o toplumun bütün fertlerine bir çizgi, ışık vereceği sistematik içerisinde değerlendirilecek” yorumunu yaptı.

VERİLEN SÖZLER VAR

Siyasi partilerin, anayasa değişikliği konusunda topluma verdiği sözlere işaret eden Beyazıt, herkesin verdiği sözü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Beyazıt, “Burada yapılacak olan; herkesin, bu ülkenin çıkarına, bu milletin geleceğine matuf bir düzenlemenin en güzel şekilde yapılması noktasında samimi iradelerini ortaya koymasıdır. Bunun yöntemleri konuşulabilir, tartışılabilir.” ifadesini kullandı. Önemli olanın bu metinlerdeki ifadelerle ilgili konunun herkes tarafından kabul edilme şekli olduğunu kaydeden Beyazıt, “Bunun nasıl veya ne şekilde olacağı; Meclis Başkanımızın yapacağı görüşmelerden sonra partilerden gelen teklifler üzerine değerlendirilecektir” dedi.







