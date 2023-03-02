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AK Parti'den 'asrın felaketi'yle ilgili Meclis Araştırma Önergesi

AK Parti, "Asrın felaketi"yle ilgili sürecin araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi.

14:14 . 2/03/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

AK Parti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin araştırılması için Meclis Başkanlığı'na önerge sundu.


  • Depremin araştırılmasını isteyen diğer siyasi partiler de önerge vermişti.

Tüm önergeler birleştirilerek deprem önergesinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması ve Meclis'te Deprem Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.



#deprem
#asrın felaketi
#ak parti
#TBMM
1 saat önce
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AK Parti'den 'asrın felaketi'yle ilgili Meclis Araştırma Önergesi
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