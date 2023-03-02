AK Parti'den 'asrın felaketi'yle ilgili Meclis Araştırma Önergesi

24 gün önce yaşanan asrın felaketinin ardından kentte kurulan çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar, verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Yıllarca inşaat sektöründe çalışan Ali Tolungüç, "Ben yurt dışında da çalıştım, bu düzeni, bu çalışmayı görmedim. Ömrüm şantiyelerde geçti. Şimdi şu çocukların çalışmasına bakıyorum. Kimi kablolarla, kimi kanalizasyonla, elektrikle... Geliyorlar, 'Abi bir sıkıntın var mı? Su kaçağı var mı? Elektriğin çalışıyor mu?' Yani gelen soruyor, giden soruyor. Böyle bir çalışma var. Gerçekten çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.