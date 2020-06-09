AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması için yapılacak çalışmalara ilişkin tarih verdi: Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır.
"Ayasofya Cami’nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'den geçmedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı: Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır.