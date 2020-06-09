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Gündem AK Partiden Ayasofya açıklaması Temmuzda gerekli adımlar atılacak
POLİTİKA

AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması için yapılacak çalışmalara ilişkin tarih verdi: Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

"Ayasofya Cami’nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'den geçmedi.

AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş (arşiv).
  • Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı: Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır.

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