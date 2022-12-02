AK Parti'den başörtüsü için anayasa teklifi: Haftaya Meclis'e sunacağız

Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Cumhur İttifakı da anayasa değişiklik teklifini imzaya açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifi haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Buna göre Anayasa'nın 24 ve 41. maddelerinde değişiklik planlanıyor.
Din ve vicdan hürriyeti
Anayasa'nın 24. maddesi din ve vicdan hürriyeti demek...
Bu maddeye kimsenin eğitim ve çalışma yaşamında, kılık kıyafetinden dolayı “ayrımcılığa tabi tutulamayacağı" ifadesinin eklenebileceği belirtiliyor.
Eşler yerine “kadın ve erkek” ifadesi
41. madde ise “ailenin korunması ve çocuk hakları” ile ilgili.
Bu maddedeki eşler ibaresi yerine “kadın ve erkek” ifadesinin kullanılması planlanıyor.