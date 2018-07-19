Gündem AK Partiden bedelli askerlikte 28 gün kalkacak mı sorusuna yanıt
POLİTİKA

AK Parti'den açıklama: Bedelli askerlikte 28 gün kalkacak mı?

AK Parti'den 'bedelli askerlikte 28 gün kalkacak mı' sorusuna yanıt

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bedelli askerlik teklifinde yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Düzenlemeden faydalananlar, 28 gün askerlik yapacak. Ancak birçok kişi 28 günle ilgili düzenleme olup olmayacağını merak ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bedelli askerlikte 28 gün süresi azalacak mı ya da kalkacak mı" sorusuna yanıt verdi. Yazıcı, "Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir" dedi.

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Bedelli askerlik düzenlemesinde 28 gün şartı yer alıyor.
Bedelli askerlik düzenlemesinde 28 gün şartı yer alıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır" dedi.

Habertürk'ün haberine göre Hayati Yazıcı, bedelli askerliğe ilişkin olarak, "Bu bir sorun. Türkiye'nin gençleriyle ilgili. Askerlik vatan görevi. Yığın haline gelmiş temel bir sorun. Siyaset sorunlara karşın duyarsız kalamaz. Askerliği her Türk gencinin yapması gereken onurlu bir görev. Ancak gençlerimiz isteseler bile hemen askere gitmeleri mümkün değil. TSK'nın silah altına alacağı kadrosu belli. Yılda en fazla 350 bin kişi. Ancak askere gidememiş 5 milyon dolayında Türk genci var" dedi.

Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "3-5 yılda bir bu birikim oluyor. Bedelli askerlik talepleri geliyor. Adam iş kurmuş, iş edinmiş. Özelde kamuda çalışıyor. Askere ne zaman çağrılacağı konusunda beklenti içerisinde. Apar topar askere gitmesiyle işini kaybetme kaygısı var. İş kaybetmeyle ilgili kaygılar vardı."

Bedelli askerlikte 28 gün kalkacak mı?

28 günlük temel eğitim hakkında konuşan Yazıcı, "28 gün temel eğitimi alsın, durmasını kalkmasını, koşturmasını, silah kullanmayı öğrensin diye 28 günlük eğitim konulmuştur. Kanun teklifinde karşılandı kamuda özel sektörde çalışan ücretsiz izinli sayılacak. Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır" dedi.

Bedelli askerlik kapsamında 28 gün silah altına alınacak adayların tahmini takvimi bu şekilde olacak. (İnfografik: Emir Ece)

Bedellileri 28 günde ne bekliyor?
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Bedellileri 28 günde ne bekliyor?

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