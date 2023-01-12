AK Parti'den CHP'li Özel'in açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu ile ilgili çok önemli bir basın açıklaması yapacağını söylemiş ve elindeki dosyaları başına bir şey gelirse diye üç arkadaşına verdiğini söylemişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel



Bugün Meclis'te yaptığı basın açıklamasında 2014 yılında İçişleri Bakan müşaviri olan Emin Şen'in Telegramda trol ordusu olduğunu, şirketi aracılığıyla da belediyelerden ihale aldığını iddia etmişti.

Açıklama sonrası AK Parti'den ilk yorum Bülent Turan'dan geldi.

Turan'ın açıklaması şöyle;

"Halk arasında “tırt”mı derler, “dağ fare doğurdu” mu derler?! “Yok can güvenliğim yok. Yok dosyayı 3 kişiye emanet ettim” dedi; ama basın toplantısı bitmeden İçişleri Bk yalanladı Özgür Özel'i Neymiş; sosyal medyada çok RT olsun diye organize oluyorlarmış! Hey Allah'ım! Usule, etiğe, kanuna aykırı ne varsa, tabii ki gereği yapılır, yapılmalıdır. Fakat gündemi böyle sabote edip, “can güvenliğine” kadar varan söylemlerle yola çıkarsanız yaya kalır, komik duruma düşersiniz."

Halk arasında “tırt”mı derler, “dağ fare doğurdu” mu derler?!



“Yok can güvenliğim yok. Yok dosyayı 3 kişiye emanet ettim”dedi; ama basın toplantısı bitmeden İçişleri Bk yalanladı @eczozgurozel'i



Neymiş; sosyal medyada çok RT olsun diye organize oluyorlarmış! Hey Allah'ım! REKLAM January 12, 2023

OYNAT 01:54 CHP'li Özgür Özel'in tehdidine Bülent Turan'dan sert tepki: Sen git ağa baban gelsin AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Gezi davası kararına ilişkin açıklaması ile ilgili, ' Siyaset tarzının bu kadar basit, ucuz olmaması lazım. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Sen git ağa baban gelsin. Bizi Gezi iddiası, 17 Aralık iddiası, 27 Nisan iddiası, 15 Temmuz iddiası durduramadı. Sen mi durduracaksın? Senden mi korkacağız? Biz sizin tarihinizi biliyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız