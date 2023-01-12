Gündem AK Partiden CHPli Özelin açıklamalarına ilk tepki Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?
POLİTİKA

AK Parti'den CHP'li Özel'in açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili 'çok önemli bir dosya' açıklayacağını duyurmuş 'Can güvenliğim yok' diyerek dosyayı 3 kişiye emanet ettiğini söylemişti. AK Parti'den Özgür Özel'in açıklamalarına ilk yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li Özgür Özel'in bugün sosyal medyada kurulan trol ordusu iddiası ile ilgili "Tırt mı derler, dağ fare doğurdu mu derler?" diyerek "Usule, etiğe, kanuna aykırı ne varsa, tabii ki gereği yapılır, yapılmalıdır. Fakat gündemi böyle sabote edip, 'can güvenliğine' kadar varan söylemlerle yola çıkarsanız yaya kalır, komik duruma düşersiniz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
AK Partiden CHPli Özelin açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu ile ilgili çok önemli bir basın açıklaması yapacağını söylemiş ve elindeki dosyaları başına bir şey gelirse diye üç arkadaşına verdiğini söylemişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel


Bugün Meclis'te yaptığı basın açıklamasında 2014 yılında İçişleri Bakan müşaviri olan Emin Şen'in Telegramda trol ordusu olduğunu, şirketi aracılığıyla da belediyelerden ihale aldığını iddia etmişti.

Açıklama sonrası AK Parti'den ilk yorum Bülent Turan'dan geldi.

Turan'ın açıklaması şöyle;

  • "Halk arasında “tırt”mı derler, “dağ fare doğurdu” mu derler?! “Yok can güvenliğim yok. Yok dosyayı 3 kişiye emanet ettim” dedi; ama basın toplantısı bitmeden İçişleri Bk yalanladı Özgür Özel'i Neymiş; sosyal medyada çok RT olsun diye organize oluyorlarmış! Hey Allah'ım! Usule, etiğe, kanuna aykırı ne varsa, tabii ki gereği yapılır, yapılmalıdır. Fakat gündemi böyle sabote edip, “can güvenliğine” kadar varan söylemlerle yola çıkarsanız yaya kalır, komik duruma düşersiniz."

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CHP'li Özgür Özel'in tehdidine Bülent Turan'dan sert tepki: Sen git ağa baban gelsin
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Gezi davası kararına ilişkin açıklaması ile ilgili, ' Siyaset tarzının bu kadar basit, ucuz olmaması lazım. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Sen git ağa baban gelsin. Bizi Gezi iddiası, 17 Aralık iddiası, 27 Nisan iddiası, 15 Temmuz iddiası durduramadı. Sen mi durduracaksın? Senden mi korkacağız? Biz sizin tarihinizi biliyoruz.' ifadelerini kullandı.


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