AK Parti'den CHP'li Tanrıkulu'nun skandal 'SİHA' paylaşımına tepki: Bu tehdit siyasetine geçit vermeyeceğiz

Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışan ve Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu CHP'nin iktidara gelmesi halinde Selçuk Bayraktar’ı yargılayacaklarını ima ederek sosyal medyadan skandal bir paylaşıma imza atmıştı.

Tanrıkulu Twitter'dan "Bayraktar Siha üretimi durduruldu." ifadesini içeren bir paylaşımı alıntılamış ve "Bu korku size yeter" mesajını paylaşmıştı.

GÜNDEM CHP'li Tanrıkulu'nun skandal 'SİHA' paylaşımına tepki yağıyor

O mesaja tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP’nin helalleşme ile hesaplaşma arasında yaşadığı gelgitler, bir siyaset krizine dönüştü. Her helalleşme sözünden sonra Türkiye’nin hak ve menfaatleri ile hesaplaşmak için fırsat kollayan yeni bir çirkin siyaset üretiliyor. Helalleşme adına bolca hayali sözler söylenirken, Türkiye’nin kazanımları ile hesaplaşma adına her gün yeni bir tehdit üretiyorlar. CHP’nin kendi milletvekilleri tarafından üretilen tehdit siyasetine ve Türkiye’nin kazanımları İle hesaplaşma hevesine suskun kaldığı görülüyor." dedi.

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"BU TEHDİT VE HUSUMET SİYASETİDİR"

Tanrıkulu'nun mesajını "Türkiye’nin kazanımlarına karşı tehdit siyaseti" olarak niteleyen AK Parti Sözcüsü, "Son olarak bir CHP milletvekilinin Türkiye’nin milli güvenliği açısından stratejik kazanımı olan SİHA’larımızı ve Bayraktar ailesini hedef alması, husumet siyasetinden beslenen hesaplaşma arzusunun açık ifadesidir. Türkiye’nin kazanımlarına karşı tehdit siyasetidir bu. Türkiye’nin kazanımları ile hesaplaşmayı siyasetlerinin merkezi haline getirenlerin ve bunlara suskun kalan parti yönetimlerinin helalleşmeye dair söylediği her şey boştur. Türkiye karşıtlarını memnun eden bir husumet siyasetidir bu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kazanımlarını koruyacaklarını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"SİHA’larımızdan başta terör örgütü PKK ve uzantıları ile Türkiye düşmanlarının rahatsızlığı anlaşılır bir durumdur. Dünya barışını korumaya ve terörle mücadeleye önem veren herkes için Bayraktar SİHA’ları bir güvencedir. Milli güvenliğimiz açısından güçlü bir kazanımdır. Yüce Meclis’te görev yapan birilerinin Türkiye’nin gururu olan SİHA’lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka birşey değildir. Türkiye’nin kazanımlarını koruyacağız ve Türkiye’nin kazanımlarına düşman olan siyasetlere geçit vermeyeceğiz. Bu günler tarihi günlerdir. Dünya alt üst oluş yaşarken, Türkiye’nin milli güvenliği için elde edilmiş stratejik kazanımlara kimlerin saldırdığını görüyoruz. Bu saldırganlığın iç destekçi bulduğu yer ise maalesef yine adresten geldi. Türkiye’nin kazanımlarını, hak ve menfaatlerini korumaya adanmış siyasi ahdimizi bir kere daha tazeliyoruz."

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