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"AK Parti'den daha fazla konut yıktık" diyen CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı bir türlü sayı veremedi

Katıldığı canlı yayında AK Parti döneminden daha fazla konut yıktıklarını söyleyen CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, "Ne kadar yıktınız?" sorusu üzerine zor anlar yaşadı. Subaşı, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Ne kadar konut yıktınız? Neden sayı veremiyorsunuz? Bunlar belirli değil mi?" şeklinde yönelttiği sorulara, "Sayı verebilecek durumda değilim. Hazırlıklı gelmedim. Ama AK Parti döneminden daha fazla konut yıktık." sözleriyle cevap verdi.

09:38 . 21/03/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Doğan Subaşı-Mehmet Akif Ersoy

Doğan Subaşı-Mehmet Akif Ersoy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, katıldığı canlı yayında İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk yayınına konuk olan Subaşı, AK Parti'den daha fazla konut yıktıklarını söyledi.

"Sayı verebilecek durumda değilim"

Subaşı, Mehmet Akif Ersoy'un
"Ne kadar yıktınız?"
sorusu üzerine "
Sayı verebilecek durumda değilim. Ama AK Parti döneminden daha fazla konut yıktık."
diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı.

"Sayıyla ilgili bir hazırlıkla gelmedim"

Subaşı, Ersoy'un
"Ne kadar konut yıktınız? Neden sayı veremiyorsunuz? Bunlar belirli değil mi?"
şeklindeki sorusunu ise şöyle cevapladı:
"Sayıyla ilgili bir hazırlıkla gelmedim açıkçası. Sayılar üzerinden bir konuşma yapacağımı düşünmedim."

CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar
CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde karşı çıkılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden gündeme geldi. Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde riskli yapılanların belirlenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan muhalifler, projeye engel olmak için örgütlenmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman bölgeye giderek kentsel dönüşüm karşıtı protestolara destek vermişti. CHP'li Salman, protestolarda yaptığı konuşmada, "Sizi buradan öyle kümesten tavuk çıkarır gibi çıkartamazlar. Çıkartamayacaklar da merak etmeyin." demişti.

#Doğan Subaşı
#İBB
#CHP
#kentsel dönüşüm
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