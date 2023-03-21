"AK Parti'den daha fazla konut yıktık" diyen CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı bir türlü sayı veremedi

Doğan Subaşı-Mehmet Akif Ersoy
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, katıldığı canlı yayında İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk yayınına konuk olan Subaşı, AK Parti'den daha fazla konut yıktıklarını söyledi.
"Sayı verebilecek durumda değilim"
"Sayı verebilecek durumda değilim"
Subaşı, Mehmet Akif Ersoy'un
"Ne kadar yıktınız?"
sorusu üzerine "
Sayı verebilecek durumda değilim. Ama AK Parti döneminden daha fazla konut yıktık."
diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı.
"Sayıyla ilgili bir hazırlıkla gelmedim"
"Sayıyla ilgili bir hazırlıkla gelmedim"
Subaşı, Ersoy'un
"Ne kadar konut yıktınız? Neden sayı veremiyorsunuz? Bunlar belirli değil mi?"
şeklindeki sorusunu ise şöyle cevapladı:
"Sayıyla ilgili bir hazırlıkla gelmedim açıkçası. Sayılar üzerinden bir konuşma yapacağımı düşünmedim."
#Doğan Subaşı
#İBB
#CHP
#kentsel dönüşüm
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