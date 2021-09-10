AK Parti'den Edremit’teki törene tepki: Başörtüsüne ‘bir metrekarelik bez parçası’ diyenler şaşırtmadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuş, Balıkesir Valiliği soruşturma başlatarak Edremit Kaymakam'ını merkeze çekmişti.

OYNAT 00:27 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü yorumu: Bir metrekarelik bez parçası CHP'li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüyü paylaştı. Dağ, bu sözleri vurgulayarak “Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"

CHP'li belediyenin düzenlediği törende, Türk kadının aşağılanmasına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçmiş yıllarda katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" dediği bir görüntüyü paylaştı. Bu sözlere vurgu yaparak, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

İlerici olmak = Vals yapmak, çarşaflıları zincire vuran piyesler sergilemek vb. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar. Bu kafa artık ne bizlerin ne milletin, bu artık hastanelerdeki ruh ve sinir hastalıkları birimlerinin konusudur. Genel Başkanları başörtüsüne "bir metrekarelik bez parçası" diyenlerin, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir gösteriye imza atması bizi şaşırtmadı. Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor.

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