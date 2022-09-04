AK Parti'den HDP'ye adaylık vadeden CHP'ye tepki: Oldu olacak Demirtaş ya da Temelli'yi eş genel başkan yapın AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık vadeden CHP'ye tepki gösterdi. HDP'li Sezai Temelli'nin "Bu memleketi başınıza yıkacağız" tehdidini anımsatan Turan, "Oldu olacak Demirtaş’ı ya da Temelli'yi 'eş genel başkan' yapın da rahatlayın!" dedi.

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