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POLİTİKA

AK Parti'den HDP'ye adaylık vadeden CHP'ye tepki: Oldu olacak Demirtaş ya da Temelli'yi eş genel başkan yapın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık vadeden CHP'ye tepki gösterdi. HDP'li Sezai Temelli'nin "Bu memleketi başınıza yıkacağız" tehdidini anımsatan Turan, "Oldu olacak Demirtaş’ı ya da Temelli'yi 'eş genel başkan' yapın da rahatlayın!" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partiden HDPye adaylık vadeden CHPye tepki: Oldu olacak Demirtaş ya da Temelliyi eş genel başkan yapın
​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi.

Tekin'in sözlerine tepki AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

"OLDU OLACAK EŞ GENEL BAŞKAN YAPIN"

HDP vekili Sezai Temelli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı "Bu memleketi başınıza yıkacağız" tehdidini anımsatan Turan, "Oldu olacak Demirtaş’ı ya da dün bu tweeti atan Sezai Temelli'yi 'eş genel başkan' yapın da rahatlayın!" dedi.

CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin 'Elbette verilebilir' diyerek yeşil ışık yaktı
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CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin 'Elbette verilebilir' diyerek yeşil ışık yaktı

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'

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