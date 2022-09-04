AK Parti'den HDP'ye adaylık vadeden CHP'ye tepki: Oldu olacak Demirtaş ya da Temelli'yi eş genel başkan yapın
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık vadeden CHP'ye tepki gösterdi. HDP'li Sezai Temelli'nin "Bu memleketi başınıza yıkacağız" tehdidini anımsatan Turan, "Oldu olacak Demirtaş’ı ya da Temelli'yi 'eş genel başkan' yapın da rahatlayın!" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin iktidara gelmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi.
Tekin'in sözlerine tepki AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.
"OLDU OLACAK EŞ GENEL BAŞKAN YAPIN"
HDP vekili Sezai Temelli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı "Bu memleketi başınıza yıkacağız" tehdidini anımsatan Turan, "Oldu olacak Demirtaş’ı ya da dün bu tweeti atan Sezai Temelli'yi 'eş genel başkan' yapın da rahatlayın!" dedi.