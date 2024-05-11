AK Parti'den İsrail'in BM temsilcisine tepki uluslararası topluma çağrı!

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini talep eden karar tasarısı ABD ve İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Genel Kurul'da kabul edildi.
Filistin'in BM'ye tam üyeliği için 9 ülkenin "hayır" oyuna karşı 143 ülke "evet" oyu verdi.
Kararı hazmedemeyen İsrail'in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'ndaki Filistin konulu toplantıda karara tepki göstererek BM Anlaşmasını kürsüde parçaladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in BM temsilcisinin bu eylemine tepki gösterdi.
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: