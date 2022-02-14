İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

"NEDEN SÜBVANSE ETMEDİNİZ?"

Hükümetin doğal gazı yüzde 75, elektriği ise yüzde 50 oranında sübvanse ettiğini belirten Göksu, "Peki soruyorum size siz Halk Ekmek'i sübvanse etmeyip zam yaptınız. Madem halkla berabersiniz, yoksuldan yanasınız hadi buyurun er meydanı sübvanse edin. Neden sübvanse etmediniz? Balıkçıyı sübvanse ediyorsunuz ya... İYİ Parti'yi sübvanse ediyorsunuz ya. 80 milyon reklam parasını ödüyorsunuz ya..." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:58 AK Parti'den İstanbul'da doğal gaz faturalarını yüzde 23 düşürecek teklif İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada belediye yönetimine seslendi. Şu anda İGDAŞ'ın doğal gazı yüzde 23 karla sattığına dikkat çeken Göksu, 'Bu kardan vazgeçin. Getirin teklifi hemen oy vermeye hazırız.' dedi. Halk Ekmek'in sübvanse edilmeyip zam yapıldığına vurgu yapan Göksu, ' İYİ Parti'yi sübvanse ediyorsunuz 80 milyon reklam parasını ödüyorsunuz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"BU YÜZDE 23 KARDAN VAZGEÇİN"

"Halk Ekmek'i sübvanse etmediniz. Peki daha sübvanse edebileceğiniz daha kolay bir şey söylüyorum size." diyen Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Şu anda İGDAŞ İstanbul halkına doğal gazı yüzde 23 karla satıyor. Bu yüzde 23 kardan vazgeçin. Getirin teklifi hemen oy vermeye hazırız. Sayın başkan neredesin duy bizi. Gel bu kardan vazgeç. Hadi yüreğiniz yetiyorsa. Kuru sıkı atmayacaksınız."

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