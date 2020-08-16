AK Parti'den Joe Biden'in skandal sözlerine sert tepki: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz’dan biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bu yaklaşım tarzını devam ettirirlerse gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye'ye yapılan saldırılar karşısında bu zamana kadar biz hep kolaylaştırıcı olduk. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Yunanistan bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olursa biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız' dedi.