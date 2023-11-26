AK Parti'den temayül yoklaması: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için altı aday adayı başvurdu

AK Parti'de Elektronik Temayül Yoklaması düzenlendi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.
Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi.
Tespit edilen eğilimlerin partinin karar alma sürecinde yol gösterici olacağını aktaran Şahin, son birkaç seçimdir temayül yoklamalarının elektronik ortamda gerçekleştirildiğine işaret etti.
Şahin, böylece çevreci bir uygulamaya imza atarak hem kağıttan hem de zamandan tasarruf ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
Şahin, 31 Mart gecesinin AK Parti ve Cumhur İttifakı için en görkemli seçim zaferine imza atacakları gece olacağını dile getirerek, bu anlamda her kademesiyle çok dikkatli bir süreci, çok disiplinli bir çalışmayı yürüttüklerini kaydetti.
Şahin, sorunsuz bir şekilde devam eden temayül yoklamasının, adayların tespitindeki parametrelerden biri olduğunu ifade etti.