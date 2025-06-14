AK Parti’den yerel yönetim hamlesi: Geleceğin belediyeleri için reform süreci hız kazandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2025 tarihli TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı “yerel yönetimler reformu” vurgusunun ardından, AK Parti teşkilatlarında bu alanda yapılan çalışmaların süreci hızlandırıldı. Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında, Yerel Yönetimler Başkanlığı Kocaeli’de “Yerel Yönetimlerin Geleceği: Sorunlar ve Çözümler” başlığıyla gerçekleştirilen çalıştayın üçüncüsünü düzenledi.
Belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler ve alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılan toplantı, Türkiye’de yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik reform sürecine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.
YAPISAL SORUNLAR
Çalıştayda gündeme gelen pek çok konu başlığı arasında, “Belediyelerin Mali Yapısı ve Denetimi”, “Yerel Yönetim Modelinin Geliştirilmesi” ile “İmar Planlaması Uygulamaları ve Denetimi” gibi konu başlıkları öne çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belediyeciliğin sadece yerel idare faaliyeti olmadığını; aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve demokratik meşruiyetin de temel taşıyıcısı olduğunu belirtti. Demir, “Belediyelerimizi daha katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM
Çalıştay, yalnızca mevcut sorunların tespitiyle sınırlı kalmayıp, gelecekte yerel yönetimlerin karşılaşabileceği sorunları, yapısal ve yönetsel aksaklıklara yönelik uygulanabilir, sürdürülebilir ve sahaya yansıyabilecek çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçladı. Reform ihtiyacının yalnızca mevzuatla sınırlı olmadığının altı çizilirken; yönetim anlayışından hizmet sunum modellerine, mali yapının güçlendirilmesinden demokratik katılımın artırılmasına kadar uzanan geniş kapsamlı bir dönüşüm süreci değerlendirildi.
GELECEĞİN ŞEHİRLERİ İÇİN STRATEJİK VİZYON
Üçüncüsü düzenlenen bu çalıştay sonucunda hazırlanacak raporların, AK Parti’nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı yerel yönetimler reformunun temelini oluşturması ve devam edecek bu çalıştayların, Türkiye’nin yerel yönetim yapısını daha etkin, adil ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmeyi amaçlıyor.