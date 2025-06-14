AK Parti’den yerel yönetim hamlesi: Geleceğin belediyeleri için reform süreci hız kazandı

Çalıştayda gündeme gelen pek çok konu başlığı arasında, “Belediyelerin Mali Yapısı ve Denetimi”, “Yerel Yönetim Modelinin Geliştirilmesi” ile “İmar Planlaması Uygulamaları ve Denetimi” gibi konu başlıkları öne çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belediyeciliğin sadece yerel idare faaliyeti olmadığını; aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve demokratik meşruiyetin de temel taşıyıcısı olduğunu belirtti. Demir, “Belediyelerimizi daha katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.