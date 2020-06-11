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Gündem AK Partili Akbaşoğlu Ayasofyanın her şeyi belli, ortada sonuçta araştırılarak ne elde edilecek?
POLİTİKA

AK Parti'li Akbaşoğlu: Ayasofya'nın her şeyi belli, ortada sonuçta araştırılarak ne elde edilecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Zaten kendisi hukuki bir sürecin sonuna gelmiş olan Ayasofya meselesini sulandırmaya, asılda başa sarmaya dönük ve oradan farklı siyasi manipülasyonlar elde etmeye, yalanla, dolanla, algıyla farklı neticeler elde etmeye dönük CHP ve İYİ Parti'nin yaklaşımı hakikaten milletin gözünden kaçmıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Genel Kurul'unda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu İYİ Parti milletvekilleriyle sohbet etti (arşiv).
TBMM Genel Kurul'unda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu İYİ Parti milletvekilleriyle sohbet etti (arşiv).

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grubu'nun dün TBMM Genel Kurulu'nda Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik verdiği araştırma önergesine ilişkin yaptığı açıklamada, araştırma önergesinin "evlere şenlik bir durum" olduğunu söyledi. Ayasofya'nın araştırılacak herhangi bir yönü bulunmadığını belirten Akbaşoğlu, "Ayasofya'nın her şeyi belli, ortada. Sonuçta araştırılarak ne elde edilecek?" diye konuştu.

  • İYİ Parti'nin araştırma öneresinin içeriğine baktıklarında önergeyle ilgili İYİ Parti'nin iyi ders çalışması gerektiğinin açık olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, Ayasofya Camisi'nin 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müze statüsüne dönüştürüldüğünü ancak İYİ Parti Grubu'nun önergesinde, "1932'den beri müze olarak kullanılan" diye bir ibarenin geçtiğini söyledi. Akbaşoğlu, "Aynı zamanda Ayasofya'nın 'toplu ibadethane olarak' zikredilmesi söz konusu. Ayasofya ibadethanedir ve toplu veya bireysel anlamda ibadete açık hale getirilmesi lazım gelir ancak burada gerçekten İYİ Parti'nin hazırlamış olduğu önergenin içeriği de sıkıntı içermekte" ifadelerini kullandı.

İyice araştırdıktan sonra araştırma önergeleri getirilirse daha isabetli davranılmış olacağını dile getiren Akbaşoğlu, İYİ Parti'nin böyle bir araştırmaya ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

Fetih sonrasında Ayasofya'nın durumuna ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu, Ayasofya'nın 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müze statüsüne dönüştürüldüğünü hatırlattı.

"CHP ve İYİ Parti'nin yaklaşımı milletin gözünden kaçmıyor"

Ayasofya'yla ilgili Danıştayın önünde yürüyen bir hukuki sürecin bulunduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayı içerisinde bu konuya ilişkin bir karar verilmesi durumu söz konusu. Bu kararla birlikte inşallah yürütme, yasama olarak da netleşen tabloya göre adım atma durumu söz konusu olacak. Zaten kendisi hukuki bir sürecin sonuna gelmiş olan Ayasofya meselesini sulandırmaya ve aslında başa sarmaya dönük ve oradan farklı siyasi manipülasyonlar elde etmeye, yalanla, dolanla, algıyla farklı neticeler elde etmeye dönük CHP ve İYİ Parti'nin yaklaşımı hakikaten milletin gözünden kaçmıyor. Bu konuda biz gerçekten canla başla milletin hissiyatına bugüne kadar hep tercüman olduk. Özgürlüklerini genişlettik. Gerçekten refahını arttırmak için elimizden gelen gayreti hamdolsun ortaya koyduk. Bu nedenle de milletimizin teveccühüyle 18 yıldır aralıksız bir şekilde iktidar elde etme başarısını ortaya koyduk. Dolayısıyla biz milletimizle hemhal olmuş bir liderin, genel başkanını önderliğinde bugünlere geldik."

Bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek en ufak sözünün olamayacağını belirten Akbaşoğlu, "Dolayısıyla Ayasofya'yla ilgili neler yapacağımıza ilişkin, 'Bizi izlemeye devam edin.' diyor ve bu konuyla ilgili bizleri yakın takipte olmalarını hatırlatıyorum. İnşallah milletimizle gönül köprülerimizle tamamen demokratik ve hukuki süreçler içerisinde yapılması gereken neyse o adımları net bir şekilde atacağımızdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi bulunmasın" dedi.

Akbaşoğlu, dün TBMM Genel Kurulunda, AK Parti grup başkanvekillerinin ortaya koyduğu yaklaşımın, araştırma önergesine ve bununla ilgili işin sulandırılmasına gerek bulunmadığına ve hukuki sürecin neticelenerek gereğinin yapılmasına ilişkin bir yaklaşım olduğunu, hiç kimsenin bu gerçeği yalanla, dolanla, algıyla örtemeyeceğini söyledi.

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