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POLİTİKA

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Listeniz kabarık önce milletten özür dileyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'helalleşme' çıkışına ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Yine bir kumpas, kurgu tezgah peşindesiniz. Bırakın CHP tarihini, CHP'nin başına bir kaset kumpasıyla geldiğiniz tarihten bu zamana kadarki meselelerle ilgili toplumdan, milletten özür dileyin ve helallik isteyin." diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Akbaşoğlundan Kılıçdaroğluna helalleşme tepkisi: Listeniz kabarık önce milletten özür dileyin
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te, Kılıçdaroğlu'nun, "Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır" sözüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"LİSTENİZ KABARIK, MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYİN"

Kılıçdaroğlu'nun listesinin kabarık olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Bırakın CHP tarihini, CHP'nin başına bir kaset kumpasıyla geldiğiniz tarihten bu zamana kadarki meselelerle ilgili toplumdan, milletten özür dileyin ve helallik isteyin." ifadesini kullandı.

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Listeniz çok kabarık
OYNAT 00:59
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Listeniz çok kabarık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'helalleşme' çıkışına ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Yine bir kumpas, kurgu, tezgah peşindesiniz. Bırakın CHP tarihini, CHP'nin başına bir kaset kumpasıyla geldiğiniz tarihten bu zamana kadarki meselelerle ilgili toplumdan, milletten özür dileyin ve helallik isteyin. Namus sözü vermemiş miydiniz işçi kardeşlerimize? 'Kefiliniz benim' dememiş miydiniz? Neden çıkardınız attınız belediyelerden o insanları? Hepsini geri alın helalleşmek istiyorsanız. Önce 'Sınır namustur deyip sonra tezkereye 'Hayır' diyerek incittiğiniz şehitlerimizden özür dileyin.' dedi.

"ORTAĞINIZA BİR ÇİFT LAFINIZ OLDU MU SAYIN KILIÇDAROĞLU"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mahalli idareler seçiminden önce "Hiçbir belediyede işçi kardeşlerimizin işine son verilmeyecek" sözü verdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

  • "İşçi kardeşlerimize namus sözü vermemiş miydiniz? 'Kefiliniz benim' dememiş miydiniz? O insanları belediyelerden niçin çıkardınız, attınız? Helalleşmek istiyorsanız, hepsini tekrar geri alın. Daha geçtiğimiz hafta 'Sınırımız namusumuzdur' dememiş miydiniz ? Terörle mücadele kapsamındaki tezkereye 'hayır' diyerek şehitleri incitmediniz mi? Şehitlerimizden özür dileyin, onlardan helallik isteyin. Ortağınız, şehidin bacısına küfreden bir siyasetçiye sahip çıktı, üstüne üstlük sahip çıkarken şehidin yanında olanlara hakaret etti; bir çift lafınız oldu mu Sayın Kılıçdaroğlu? Yine bir kumpas, kurgu ve tezgah peşindesiniz. Milletimiz size güvenmiyor, size inanmıyor."

Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım
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