Gündem AK Partili Akbaşoğlundan Lütfü Türkkana arka çıkan CHPye Rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor
POLİTİKA

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Lütfü Türkkan'a arka çıkan CHP'ye: Rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesini 'provokasyon' olarak tanımladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Provokasyondan bahsederek bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." diyerek Öztrak'a tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Akbaşoğlundan Lütfü Türkkana arka çıkan CHPye: Rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor
Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi hakkındaki "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadesine ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

"BU REZİLLİĞİ SAVUNUYOR"

Türkkan'ın olaya ilişkin önce, "Bana provokasyon yapıldı" dediğini anlatan Akbaşoğlu, "Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi bir provokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa etti ancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." diye konuştu.

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Lütfü Türkkan'a arka çıkan CHP'ye: Rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor
OYNAT 00:48
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Lütfü Türkkan'a arka çıkan CHP'ye: Rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesini 'provokasyon' olarak tanımladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Provokasyondan bahsederek bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor.' diyerek Öztrak'a tepki gösterdi.

CHP şehit yakınına küfreden İyi Parti'li Lütfü Türkkan'a sahip çıktı: Provokasyon var
GÜNDEM
CHP şehit yakınına küfreden İyi Parti'li Lütfü Türkkan'a sahip çıktı: Provokasyon var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan şehit abisine hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a destek: Provokasyon var
OYNAT 01:32
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan şehit abisine hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a destek: Provokasyon var
Şehit ağabeyine sinkaflı şekilde küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkkan'ın vekillikten de istifası bekleniyor.Herhangi bir kınama mesajı yayımlamayan CHP'den, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Merkez MYK gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken gazetecilerin Türkkan ile ilgilli sorularına da yanıt verdi. Öztrak 'Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Rize'de Akşener'e yönelik gerçekleşen provokasyon ortada. Hepimiz bu tür provokasyonlara karşı tedbirli olmalıyız. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet savcıları soruşturma açmış mıdır?' dedi.

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