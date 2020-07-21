Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AK Partili Akdağdan, ABDli ilaç firmasının rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin suç duyurusu
ANKARA

AK Parti'li Akdağ'dan, ABD'li ilaç firmasının rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin suç duyurusu

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, suç duyurusunda, iddiaların araştırılarak, varsa sorumluların bulunmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Recep Akdağ
Recep Akdağ

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ABD'li bir ilaç firmasının bazı kamu çalışanlarına rüşvet verdiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Akdağ, ABD menşeli bir ilaç firmasının, Türkiye'de ilaç satışını arttırmak için "Bazı kamu çalışanlarına rüşvet dağıttığı" yönündeki iddialara ilişkin, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunuldu

Recep Akdağ, suç duyurusunda, ABD'de başlatılan bir soruşturmada, Alexion isimli ilaç şirketi hakkında ileri sürülenlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"ABD'de Alexion ilaç şirketinin, Soliris isimli ilacının ülkemizde yaygın kullanımını sağlamak için, Türkiye’de Alexion İlaç Tic. Ltd. Şti.’ni kurduğu, Türk mevzuatına göre bu ilacın kullanımının Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonların onayına bağlı bulunduğu, şirketin başlangıçta Soliris için bu onayları almakta zorlandığı, daha fazla hasta onayı almak hususunda yardımcı olması için bir danışman kiraladığı, danışmanın üst düzey Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bağlantılarının bulunduğu, 2010-2015 yılları arasında Alexion Türkiye’nin Danışmana 1,3 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı, dolayısıyla, kamu görevlilerine usulsüz ödemelerde bulunularak Alexion isimli ilaç şirketinin 6.6 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı, bu haksız kazançta Türk yasalarına göre suç işleyerek katkıda bulunan kamu görevlileri ve diğer kişilerin bulunduğu iddia edilmiştir."

İddiaların araştırılarak varsa sorumluların belirlenmesini isteyen Akdağ, suç duyurusunda "Soliris isimli ilacın yaygın olarak kullanımını sağlamak için haksız menfaat temini durumu varsa, kamu görevlilerinin ve buna aracılık eden diğer kişilerin Cumhuriyet Başsavcılığınızca resen yürütülecek soruşturma ile kimliklerinin tespit edilmesini ve ceza kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca tecziye edilmeleri için gerekli davaların açılmasını arz ederim." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Libyanın bölünmesine karşıyız

Libya'nın bölünmesine karşıyız

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN'e konuştu.
On beş gün boyunca yasaklandı

On beş gün
boyunca yasaklandı

​Valilik açıklama yaptı.
Türk halkınasevgim sır değil

Türk halkına
sevgim sır değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
81 il mercek altında

81 il mercek altında

​Türkiye geneli koronavirüs denetimi yapılacak.
Düğünlerin<br>yeni favorisi

Düğünlerin
yeni favorisi

​Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı.
Yunan ordusunda Navtex paniği

Yunan ordusunda Navtex paniği

​Türk savaş gemileri bölgeye intikal etti.

Milli yıldızın<br>yanına gidiyor

Milli yıldızın
yanına gidiyor

​Avrupa devi Burak Yılmaz için İstanbul'a geldi.

​Erdoğan hükümet sistemini değerlendiriyor.
Transfer dönemine <br>damga vuracak

Transfer dönemine
damga vuracak

​Bonservis bedeli ve yıllık ücreti netleşti.

Elimizden<br>geleni yaptık

Elimizden
geleni yaptık

​Hüseyin Çimşir, bordo mavili camiaya veda etti.
Evli ve bir kız <br>çocuğu babasıymış

Evli ve bir kız
çocuğu babasıymış

Pınar Gültekin'in katiliyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Ezber bozuldu: Hollanda'ya gül satıyoruz

Ezber bozuldu: Hollanda'ya gül satıyoruz

​En iyi türler birleştirildi Türkiye'nin ilk gül cinsi geliştirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.