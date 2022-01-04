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POLİTİKA

AK Partili Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nun MEB binasındaki 'kilitli kapı' provokasyonuna tepki: Okuyunca utandım

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanlığının önündeki kapının kilitlenmesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği yönündeki iddialara ilişkin, "Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım. Siyasetçiler adına utandım." dedi.

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Haber Merkezi İHA
AK Partili Aydemirden Kılıçdaroğlunun MEB binasındaki kilitli kapı provokasyonuna tepki: Okuyunca utandım
​AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin "toplumun sinir uçları nasıl tahrip edilir"le meşgul olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya ilişkin bir gazetecinin yazısına işaret eden Aydemir, "Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım. Siyasetçiler adına utandım. Böyle olmaz, bu yapılacak iş değil. Hele hele bir genel başkanın bunları yapması akla hayale gelmeyecek şeylerdir ama akla hayale gelmeyecek işlerle uğraşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Söz konusu gazetecinin, Milli Eğitim Bakanlığının önündeki kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği yönündeki iddiasına dikkati çeken Aydemir, bir genel başkanın görüşmeye protokol kapısından gitmesi gerekirken, bu kapıdan gitmediğinin altını çizdi.

"BUNA GEREK VAR MI?"

Oradaki kilitli kapı görüntülensin diye özellikle birtakım örgütlü yapıların nümayiş yaptıkları taraftan gidildiğini anlatan Aydemir, "Sanki Bakan Bey, onunla görüşmemiş ve kapıları da kilitlemiş, zincirlemiş gibi bir görüntü vermek için. Buna gerek var mı?" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının yıpratılarak nereye varılmak istendiğini soran Aydemir, "Bir muhalefet genel başkanı bunu nasıl yapar? Bir muhalefet anlayışı bununla meşgul olursa oradan toplum adına müspet bir hal sadır olur mu, açığa çıkar mı? Çıkmıyor, çıkmadı bugüne kadar." ifadelerini kullandı.

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