AK Partili Dağ açıkladı: İzmir'de seçmen fikrini değiştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ seçim öncesi çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dağ, Kılıçdaroğlu’nun 17/25 Aralık ses kayıtlarının 'montaj' olduğuna dair açıklamasıyla ilgili olarak "Kılıçdaroğlu’nu Allah’a havale ediyorum. İyi ki ahiret var diyorum. Ahirette sadece o dönemdeki durumla ilgili, hakkımı söke söke alacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını olumsuzluk üzerine yaptığını belirten Dağ "İzmir' de evlere girdiğimizde, önceki seçimde bize oy vermeyen, CHP'den de HDP'den de İYİ Parti'den de kısmen partimize, büyük oranda cumhurbaşkanımıza oy geçişi olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Dağ'ın açıklamaları şöyle:

'Kamu işçileriyle ilgili açıklamalar sonrası memurların da beklentisi olduğunu biliyoruz. Çalışma bakanımız ile de görüştük. Memurlarla ilgili değerlendirme temmuzda olacak. Benzer artışın memurlarla ilgili de olacağını söyleyebiliriz.

"İzmir'de AK Parti'ye geçiş var"

"Bizi İzmir'de bilen bilir, biz İzmir sokaklarını seçimi dönemi dışında da adım adım gezeriz. Hem sokaktan nabzı almak, onların taleplerini yukarıya iletebilmek, icra pozisyonunda olduğumuzda da bunu hayata geçirme noktasına bakarız.

Değerlendirme yaparken son bir ayda şöyle oldu, böyle oldu değil, son 2-3-4 yıllık trendlere bakıyoruz. Trendler noktasında tablo lehimize oldu. İzmir milletvekiliyim, İzmir'in demografik yapısını da gayet iyi biliyorum. Evlere girdiğimizde, önceki seçimde bize oy vermeyen, CHP'den de HDP'den de İYİ Parti'den de kısmen partimize, büyük oranda cumhurbaşkanımıza oy geçişi olduğunu görüyoruz.

Erzurum'daki provokasyon: İmamoğlu olamıyor

Adli tahkikat sürüyor. Siyasi tarafına bakacak olursak, normalde Erzurum'daki hadise olmaması gereken bir hadise. Bunun daha ilerisi dün Gaziantep'te yaşandı. Taşlı sopalı stantlarımızı bastılar. Seçim dönemi keşke olmasa ama bu tarz olaylar oluyor. Ben bunu ilk İstanbul mitingini gölgelemek için yapılmış bir şey olarak değerlendiriyorum. Onu hiçbir şey gölgeleyemez. Buradan bir siyaseten netice alma işi midir, ona dair bir çalışma var ama daha çok benim gördüğüm, İmamoğlu'nun gündem olamadığı zaman etrafını da rahatsız ediyor, oradan bir gündem olmaya çalıştı. Gündem olamıyor. Ya Cumhurbaşkanımız ya Kılıçdaroğlu gündem oluyor. Kalabalık caddede miting yapalım da kalabalık gözüksün diye düşündü herhalde. YSK'nın uygun görmediği bir alan. Bu olduktan sonra da bir sonraki programı Konya ama Konya'ya geçmiyor, İstanbul'da karşılama yapılsın diye bekliyor. Oradan da neticesini alamadı. İmamoğlu bu seçimlerde inşallah bizim lehimize bittikten sonra siyasi tarihe yapmacık işler yapan, netice almaya çalışan suni bir siyasetçi olarak geçecek.

"Kılıçdaroğlu emeline ulaşamayacak"

Bu seçim ilk turda biter. Milletimize o iki haftayı yaşatmaya hakkımız yok. Biz mümkün olduğunca pozitif olduk. Kılıçdaroğlu seçim kampayasını olumsuzluk üzerine yapıyor. Kılıçdaroğlu emeline 14 Mayıs'ta ulaşamayacak.

Sahte ses ve görüntü iddiası

Ses kaydı olayını çıkartan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Ben tanıtım ve medya başkanıyım, benim haberim yok. Acaba Amerika'da falancayla mı görüntüsü var? Bunu konuşuyor olmaları bile ayıp olarak yeter. Bizim böyle şeylere tevessül etmemize gerek yok. Kendileri gündeme getirdiğinden bu yana iki yerde acaba görüntüsü mü, ses kaydı mı var diye bir durum var. Bu iki yer de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen örgütler.

Sürekli insanlar bana soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu mu var? Benim bilgim yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sürekli soruluyor haberimiz bilgimiz yok. Bizim böyle bir gündemimiz yok.'

"Kılıçdaroğlu’ndan hakkımı söke söke alacağım"

Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık'taki ses kayıtlarını sürekli dinletti. Aradan 10 sene geçti şimdi iftira diyor. Neden dinlettin senelerce?

Dağ, o dönemde seçim çalışmaları sırasında bu sahte ses kayıtlarının kendisine sorulduğunu anlatarak, “Kılıçdaroğlu’nu Allah’a havale ediyorum. İyi ki ahiret var diyorum. Ahirette sadece o dönemdeki durumla ilgili, hakkımı söke söke alacağım.” yorumunda bulundu.

AK Parti İzmir Mitingi







