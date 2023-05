Hamza Dağ vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran mektubunu paylaştı.

Orada bir şoför kardeşim acıdı "Ben başkasının şoförüyüm yoksa teyzemin feryadına dayanamadım götürürdüm" dedi. Bize, "Zincirlikuyu mezarlığına Sayın Tayyip Erdoğan ambulanslar aldı. Onlar sizi götürür" dedi. Kardeşlerim gitti iki babayiğit şoför ellerinde tabutla geldiler cenazemizi Afyonkarahisar Çay Deresinek köyüne kadar getirdiler. Ben size yıllardır hep dua ediyorum hiçbir ücret almadılar. Eğer birgün seçime girerseniz dua ve desteklerim sizle dedim. Kendimde Rektum kanseriyim. Eğer size olan bu minnet borcumu söyleyemezsem gözüm açık gidecek. Rabbim sizi ve ailenizi her daim korusun. Bu yolda önümüzdeki bütün engelleri kaldırsın o gün bizim işimizi kolaylaştırdığınız gibi sizin de her daim kolaylaşsın. Ben ve ailem her daim dualarımızla yanınızdayız.